Защитники за сутки уничтожили 1 080 оккупантов и 36 артиллерийских систем

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1 080 оккупантов, 36 вражеских артсистем, 18 ББМ и 15 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.11.23 ориентировочно составили:

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личного состава − около 308 720 (+1 080) человек,

танков − 5 316 (+15) ед,

боевых бронированных машин − 10 014 (+18) ед,

артиллерийских систем − 7 475 (+36) ед,

РСЗО − 875 (+3) ед,

средств ПВО − 577 (+5) ед,

самолетов − 322 (+0) ед,

вертолетов − 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 593 (+26) ед,

крылатых ракет − 1 557 (+1) ед,

кораблей/катеров − 20 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 9 853 (+39) ед,

специальной техники − 1 059 (+5) ед.

Данные уточняются.