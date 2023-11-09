Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Защитники за сутки уничтожили 1 080 оккупантов и 36 артиллерийских систем

Ирина БалачукЧетверг, 9 ноября 2023, 08:01
Защитники за сутки уничтожили 1 080 оккупантов и 36 артиллерийских систем
Украинские воины. Фото иллюстративное с Facebook Генштаба

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1 080 оккупантов, 36 вражеских артсистем, 18 ББМ и 15 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.11.23 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава − около 308 720 (+1 080) человек,
  • танков − 5 316 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин − 10 014 (+18) ед,
  • артиллерийских систем − 7 475 (+36) ед,
  • РСЗО − 875 (+3) ед,
  • средств ПВО − 577 (+5) ед,
  • самолетов − 322 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 593 (+26) ед,
  • крылатых ракет − 1 557 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 9 853 (+39) ед,
  • специальной техники − 1 059 (+5) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Отмена моратория: в Yasno начнут отключать должников от электричества с конца января

обновленоКабмин собрался внепланово и отозвал законопроект по мобилизации – источники

Сийярто анонсировал встречу с Кулебой в Ужгороде, в МИД подтвердили

Разминирование Черного моря: Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение

Нардепы возвращают в Кабмин законопроект о мобилизации

У Шмыгаля отреагировали на протокол НАПК: Премьер не разглашал информации

Все новости...
Росcия
Индия сэкономила $2,7 миллиарда за счет скидок на российскую нефть – Reuters
В президентской кампании Путин не будет делать акцент на войне в Украине – ISW
Россия просит другие страны вернуть проданное им оружие – WSJ
Последние новости
18:10
В полете отвалился аварийный люк: чем может обернуться для Boeing инцидент с самолетом
18:04
"Энергоатом" зарегистрировали как акционерное общество
17:50
Россияне готовятся снова наступать на Северском направлении – Сырский
17:27
Нацбанк в прошлом году получил почти миллиард по кредитам рефинансирования обанкротившихся банков
17:20
видеоПогоня на льду: полиция догоняла пьяного нарушителя, который наехал на патрульного
17:15
Из эфиров украинских радио полностью исчезли русскоязычные песни – языковой омбудсмен
17:00
Импорт военных компонентов в Россию почти не сократился
16:48
фотоЗеленский посещает Латвию
16:40
НАБУ и САП разоблачили схему хищения госэлектроэнергии компанией, связанной с Коломойским
16:34
В России заявили, что украинский дрон поразил их объект электроснабжения
Все новости...
Реклама: