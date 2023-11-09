Защитники за сутки уничтожили 1 080 оккупантов и 36 артиллерийских систем
Четверг, 9 ноября 2023, 08:01
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1 080 оккупантов, 36 вражеских артсистем, 18 ББМ и 15 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.11.23 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 308 720 (+1 080) человек,
- танков − 5 316 (+15) ед,
- боевых бронированных машин − 10 014 (+18) ед,
- артиллерийских систем − 7 475 (+36) ед,
- РСЗО − 875 (+3) ед,
- средств ПВО − 577 (+5) ед,
- самолетов − 322 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 593 (+26) ед,
- крылатых ракет − 1 557 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 9 853 (+39) ед,
- специальной техники − 1 059 (+5) ед.
Данные уточняются.