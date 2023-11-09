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Россияне убили 2 жителей Донетчины и ранили еще 1 человека, на Херсонщине – 2 раненых

Елена РощинаЧетверг, 9 ноября 2023, 09:00
Россияне убили 2 жителей Донетчины и ранили еще 1 человека, на Херсонщине – 2 раненых
Последствия обстрела Донетчины 08.11.2023, Донецкая областная прокуратура

За сутки 8 ноября из-за российских обстрелов в Донецкой области двое мирных жителей погибли и один человек получил ранения, а в Херсонской области еще двое гражданских получили ранения.  

Источник: и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз и Донецкая областная прокуратура, глава Херонской ОВА Александр Прокудин

Детали: За 8 ноября россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Рай-Александровке и Пивничном. Еще 1 человек в области за сутки получил ранения.

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Донецкая областная прокуратура сообщала, что 8 ноября российская армия осуществила артобстрел с. Рай-Александровка Краматорского района. Снаряд попал в частное домовладение, 62-летняя владелица которого погибла.

Также оккупанты атаковали г. Часов Яр Бахмутского района, вероятно, с использованием РСЗО "Град". 51-летнего мужчину, который на момент обстрела находился в гараже, с переломом руки и сотрясением головного мозга доставили в больницу. 

Под прицел войск государства-агрессора попал и пгт Пивничное г. Торецка. От полученных телесных повреждений погибла в собственном дворе женщина 59 лет.

ВИДЕО ДНЯ
 
Двое погибших и один раненый в результате обстрела Донетчины 08.11.2023
Донецкая областная прокуратура
 
Двое погибших и один раненый в результате обстрела Донетчины 08.11.2023
Донецкая областная прокуратура
 
Двое погибших и один раненый в результате обстрела Донетчины 08.11.2023
Донецкая областная прокуратура

На Херсонщине из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

За минувшие сутки противник совершил 85 обстрелов, выпустив 529 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области; сотовую башню и пункт несокрушимости в Бериславском районе.

Темы: войнажертвыДонецкая областьХерсонская область
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