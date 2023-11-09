"Зеленый коридор" за доллары: в Киеве таможенника разоблачили на взятке

Правоохранители разоблачили на взятке за беспрепятственную перевозку через границу незадекларированных 40 тысяч долларов чиновника Государственной таможенной службы Украины.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, Киевская городская прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, по данным следствия, заместитель директора департамента гостаможни - начальник отдела предложил гражданину Грузии, который намеревался пересекать государственную границу Украины, свою "помощь" в перевозке без таможенного оформления денежных средств в размере 40 тыс. долл. США.

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За организацию перевозки незадекларированных средств через "зеленый коридор" чиновник потребовал передать ему 2 тыс. долл. США.

Во время получения неправомерной выгоды 8 ноября чиновника задержали.

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По данным источника УП, речь идет о Сергее Чернецком.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.