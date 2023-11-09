Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Зеленый коридор" за доллары: в Киеве таможенника разоблачили на взятке

Валентина РоманенкоЧетверг, 9 ноября 2023, 11:22
Зеленый коридор за доллары: в Киеве таможенника разоблачили на взятке
фото полиции

Правоохранители разоблачили на взятке за беспрепятственную перевозку через границу незадекларированных 40 тысяч долларов чиновника Государственной таможенной службы Украины.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, Киевская городская прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, по данным следствия, заместитель директора департамента гостаможни - начальник отдела предложил гражданину Грузии, который намеревался пересекать государственную границу Украины, свою "помощь" в перевозке без таможенного оформления денежных средств в размере 40 тыс. долл. США.

Реклама:

За организацию перевозки незадекларированных средств через "зеленый коридор" чиновник потребовал передать ему 2 тыс. долл. США.

Во время получения неправомерной выгоды 8 ноября чиновника задержали.

ВИДЕО ДНЯ

По данным источника УП, речь идет о Сергее Чернецком.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

 
фото прокуратуры

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Офисе генпрокурора получили предварительные доказательства, что Россия ударила по Украине ракетами КНДР

Отмена моратория: в Yasno начнут отключать должников от электричества с конца января

обновленоКабмин собрался внепланово и отозвал законопроект по мобилизации – источники

Сийярто анонсировал встречу с Кулебой в Ужгороде, в МИД подтвердили

Разминирование Черного моря: Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение

Нардепы возвращают в Кабмин законопроект о мобилизации

Все новости...
Последние новости
19:40
Содержали в трудовом рабстве 50 человек: в Днепре задержали преступную группу
19:39
Квартиры, элитные автомобили, оружие: АРМА назвало найденные у Гринкевичей активы
19:27
Армия РФ трижды пыталась штурмовать на левом берегу Днепра - Генштаб
19:13
Почти половину "военных" компонентов для России изготавливают западные компании
18:59
Оператор ГТС сможет производить электроэнергию
18:38
В Офисе генпрокурора получили предварительные доказательства, что Россия ударила по Украине ракетами КНДР
18:37
Регулятор утвердил инвестплан "Укрэнерго" на 4,4 миллиарда: куда направят средства
18:36
Politico: ЕС может отправить в Красное море военные корабли для противодействия хуситам
18:34
Meta удалила страницу проекта "Мемориал": на ней было более 5 тысяч историй жертв войны
18:33
За год денежная масса в Украине увеличилась почти на 23% - Нацбанк
Все новости...
Реклама: