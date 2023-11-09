Украина способна завершить переговоры о вступлении в ЕС за 2 года − Стефанишина

Украина способна завершить переговоры о вступлении в ЕС в течение двух лет, но при этом важно понимать, что этот двухлетний период еще не начался, заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Стефанишиной на пресс-конференции в Киеве

Детали: Вице-премьер подчеркнула, что в этой оценке она исходит из той скорости внедрения права ЕС, которую демонстрирует Украина, и из политической воли, имеющейся в Евросоюзе.

Реклама:

Прямая речь Стефанишиной: "Украине реально за два года выполнить свою работу, учитывая то, как мы движемся".

Детали: Заявления о способности правительства к вступлению в ЕС в течение двух лет звучат с прошлого года. Однако Стефанишина напомнила, что пока переговоры не стартовали, а значит, некорректно считать от времени политических заявлений правительства о его намерениях.

"Я считаю от начала переговоров. То есть когда мы говорим о том, что прошло больше года (от получения статуса кандидата и первых заявлений, − ред.) − то в моем понимании этот год никогда не засчитывался в двухлетний период", − объяснила она.

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, для начала формальных переговоров Украина должна получить "зеленый свет" от ЕС о выполнении ею четырех выдвинутых Еврокомиссией критериев (оценка ожидается в марте), а также провести межправительственную конференцию по утверждению переговорной рамки, провести скрининг украинского законодательства, после чего – открыть переговорные главы. Подробно об этих этапах и о решении ЕС по ним читайте в статье "Желтый свет для Украины".

Между тем в ЕС готовы на ускорение процедуры. Посол ЕС Катарина Матернова заявила в четверг, что нет четкого сценария вступления Украины в ЕС, и нужны только два элемента.

Также Ольга Стефанишина ответила на вопрос о том, будет ли выполнять Украина требования о "правах русского меньшинства" на пути в ЕС.