Экс-чиновник Кропивницкого СИЗО пытался сбыть за границу комплектующие к Ми-8
Служба безопасности разоблачила в Кропивницком дельца, который хотел нелегально вывезти из Украины комплектующие к вертолетам Ми-8.
Источник: Офис генпрокурора, СБУ
Дословно: "Контрразведка Службы безопасности ликвидировала на Кировоградщине схему незаконного вывоза из Украины товаров двойного назначения, подлежащих экспортному контролю.
Речь идет о вспомогательных газотурбинных двигателях и навигационной аппаратуре для многоцелевых вертолетов Ми-8.
Соответствующее оборудование пытался продать бывший чиновник Кропивницкого СИЗО".
Детали: Для поиска клиентов он размещал объявления на специализированных сайтах.
Для переправки товара иностранным заказчикам фигурант хотел использовать сервисы международных грузоперевозок. А чтобы скрыть нелегальный экспорт - пытался внести недостоверные сведения в товарно-транспортные декларации.
Правоохранителям удалось предотвратили нелегальный вывоз за границу авиационных агрегатов и программного обеспечения.
На основании собранных доказательств злоумышленнику сообщено о подозрении по ч.1 ст.333 УК (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).
Сейчас продолжается расследование для установления источников происхождения и конечного получателя вертолетного оборудования.
Дополнительно готовятся материалы для передачи изъятого имущества на нужды ВСУ.