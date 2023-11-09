Экс-чиновник Кропивницкого СИЗО пытался сбыть за границу комплектующие к Ми-8

Служба безопасности разоблачила в Кропивницком дельца, который хотел нелегально вывезти из Украины комплектующие к вертолетам Ми-8.

Источник: Офис генпрокурора, СБУ

Дословно: "Контрразведка Службы безопасности ликвидировала на Кировоградщине схему незаконного вывоза из Украины товаров двойного назначения, подлежащих экспортному контролю.

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Речь идет о вспомогательных газотурбинных двигателях и навигационной аппаратуре для многоцелевых вертолетов Ми-8.

Соответствующее оборудование пытался продать бывший чиновник Кропивницкого СИЗО".

Детали: Для поиска клиентов он размещал объявления на специализированных сайтах.

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Для переправки товара иностранным заказчикам фигурант хотел использовать сервисы международных грузоперевозок. А чтобы скрыть нелегальный экспорт - пытался внести недостоверные сведения в товарно-транспортные декларации.

Правоохранителям удалось предотвратили нелегальный вывоз за границу авиационных агрегатов и программного обеспечения.

На основании собранных доказательств злоумышленнику сообщено о подозрении по ч.1 ст.333 УК (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Сейчас продолжается расследование для установления источников происхождения и конечного получателя вертолетного оборудования.

Дополнительно готовятся материалы для передачи изъятого имущества на нужды ВСУ.