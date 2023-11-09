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Венгрия предлагает вместо членства в ЕС предоставить Украине "привилегированное партнерство"

"Европейская правда"Четверг, 9 ноября 2023, 17:49
Венгрия предлагает вместо членства в ЕС предоставить Украине привилегированное партнерство
Фото: Getty Images

В правительстве Венгрии заявили, что ЕС не должен начинать переговоры о членстве с Украиной из-за невыполнения ею условий.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Telex, который цитирует главу администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяша

Детали: Он утверждает, что Украина "не соответствует необходимым условиям, она не отвечала им до войны и с тех пор не приблизилась к ним".

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"Мы солидарны с Украиной, мы всегда осуждали российскую агрессию и оказывали значительную финансовую поддержку и гуманитарную помощь, но это не меняет того факта, что Украина не выполнила условия для переговоров с ЕС... будь то обещания относительно национальностей, или Копенгагенские критерии, или ситуация с коррупцией", – утверждает представитель Орбана, которого цитирует также Magyar Nemzet.

Также он говорит, что в венгерском правительстве соглашаются с заявлением бывшего президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о "тотально коррумпированной Украине".

Гуйяш сказал, что правительство Венгрии предложило бы Украине "привилегированное партнерство" вместо членства в ЕС.

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Говоря о помощи Украине, которая сейчас воюет против РФ, представитель администрации Виктора Орбана сказал, что ЕС нуждается в новой стратегии.

Ранее политический директор премьера Венгрии Балаж Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, пока не будут выполнены венгерские требования относительно языка образования.

Кроме того, глава венгерского МИД Петер Сийярто сказал, что вступление в Евросоюз Украины, пока там идет война, принесет войну в "сообщество, чего, очевидно, не хочет никто".

Темы: ЕСВенгрия
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