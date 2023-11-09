Израиль, по просьбе США, согласился на гуманитарные паузы в Газе

В Белом доме заявили, что Израиль согласился ежедневно вводить четырехчасовые ежедневные гуманитарные паузы во время военных операций в северной части Газы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, которого цитирует AP

Детали: Президент Джо Байден попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ввести ежедневные паузы во время телефонного разговора в понедельник.

Реклама:

По словам Кирби, первая гуманитарная пауза будет объявлена в четверг, 9 ноября.

Как сообщает CNN, Израиль будет объявлять о времени пауз за три часа до их начала.

"Израильтяне заверили нас, что в этих районах не будет никаких военных операций в течение периода паузы, и что этот процесс начинается сегодня", – сказал Кирби.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, по его словам, Израиль согласился открыть второй коридор для гражданского населения, которое может покинуть северную часть Газы – вдоль прибрежной дороги.

Как известно, среди стран ЕС нарастает критика Израиля за его действия в Газе. В частности, в Бельгии призвали к санкциям против Израиля из-за чрезмерных жертв среди гражданского палестинского населения.

8 ноября страны G7 призвали к "гуманитарным паузам" в Газе.