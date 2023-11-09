ВСУ получили от ЕС вторую партию собак-саперов

Вооруженные Силы Украины получили от Европейского Союза вторую партию собак-саперов, их в течение двух месяцев обучали полицейские-кинологи.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Детали: Собак – немецких, бельгийских и нидерландских овчарок – подготовили в рамках проекта Генерального директората Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренних дел и службы по вопросам инструментов внешней политики ЕС.

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Собаки-саперов в течение нескольких месяцев обучали отставные полицейские-кинологи из стран ЕС, а их подготовка проходила в Финляндии, Бельгии и Люксембурге. После обучения они вместе с опекунами прибыли в Польшу, где их и передали украинским опекунам.

ФОТО: ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЕС В ВАРШАВЕ

Собаки-саперы, которых передает Еврокомиссия, будут обеспечиваться специальной обувью, очками, жилетами, кормом на адаптационный период до одного месяца. Они дополнительно будут иметь специальные устройства, прикрепленные к жилетам, для выявления радиоактивных элементов.

Дополнительно в рамках этого проекта ВСУ получили несколько специальных дронов, которые будут помогать выявлять мины и другие взрывные устройства. Ориентировочный бюджет этого проекта, который продлится до 2025 года, составляет три миллиона евро.

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В целом Еврокомиссия передаст Украине 50 специально обученных собак-саперов. Первую группу из девяти собак-саперов Украина получила в марте.