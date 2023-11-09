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Более 60% украинцев верят во вступление в ЕС менее чем через 10 лет - опрос

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 9 ноября 2023, 21:12
Более 60% украинцев верят во вступление в ЕС менее чем через 10 лет - опрос
Фото: Getty Images

Большинство граждан Украины оптимистично оценивают сроки, необходимые государству для вступления в Европейский Союз, 60,5% считают, что это произойдет менее чем за 10 лет, 20,6% - за 2 года.

Источник: опрос социологической службы Центра Разумкова по заказу издания "Дзеркало тижня", передает "Европейская правда".

Детали: Суммарно 60,5% украинцев считают, что Украина страна может вступить в Евросоюз менее чем за десять лет. Из них треть, или 20,6% от общего количества респондентов, говорят, что это произойдет за два года - как это декларирует украинская власть.

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Еще 19,9% респондентов назвали реалистичным вступление Украины в ЕС через три-четыре года, 14,3% - пять-шесть лет и 5,7% - через семь-девять лет.

Лишь 3,7% опрошенных украинцев считают, что Украина сможет стать членом Европейского Союза через 10-15 лет, еще 2% считают, что это произойдет через более 15 лет, а 6,1% выбрали вариант "никогда".

Почти 28% не смогли определить, сколько времени у Украины займет путь к вступлению в Европейский Союз или отказались отвечать на этот вопрос.

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Опрос по заказу ZN.UA проводила соцслужба Центра Разумкова с 28 сентября по 4 октября 2023 года методом face-to-face в 22 областях Украины и г. Киеве. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Что предшествовало:

  • В отчете, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать с Киевом переговоры о вступлении, но перед тем Украина должна выполнить часть еще не воплощенных реформ.
  • Как известно, для начала формальных переговоров Украина должна получить "зеленый свет" от ЕС о выполнении ею четырех выдвинутых Еврокомиссией критериев (оценка ожидается в марте), а также провести межправительственную конференцию по утверждению переговорной рамки, провести скрининг украинского законодательства, после чего – открыть переговорные главы.

Подробно об этих этапах и о решении ЕС по ним читайте в статье "Желтый свет для Украины"

Темы: ЕСУкраинаевроинтеграция
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