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Представителя России впервые в истории не избрали в состав Международного суда ООН

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 9 ноября 2023, 22:23
Представителя России впервые в истории не избрали в состав Международного суда ООН
фото - getty images

Представителя России в четверг впервые не избрали в состав Международного суда ООН: он проиграл представителю Румынии, бывшему министру иностранных дел Богдану Ауреску.

Источник: на это обратил внимание украинский юрист-международник, судья Европейского суда по правам человека Николай Гнатовский, пишет "Европейская правда".

Детали: Представитель РФ Кирилл Геворгян и румын Богдан Ауреску номинировались от региона Восточной Европы. Победил Ауреску, за которого проголосовали 117 членов Генассамблеи. По информации "Европейской правды", за российского кандидата в Генеральной ассамблее дали лишь 77 голосов.

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За других победивших номинантов – от Мексики, США, Австралии и Южно-Африканской Республики – дали 143, 135, 117 и 113 голосов соответственно.

Гнатовский указывает, что в Международном суде ООН в Гааге в связи с избранием Ауреску "впервые не будет советского/российского судьи".

"Это уже второй случай, когда постоянный член Совета безопасности не будет представлен в Международном суде ООН (первой была Великобритания в 2017 году)", – добавил он.

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Богдан Ауреску возглавлял Министерство иностранных дел Румынии почти 5 лет – с ноября 2019 до июня 2023 года, а перед тем в течение одного года в 2014-2015 годах.

Международный суд ООН состоит из 15 судей, причем каждые три года избираются пять новых судей. Каждый судья представляет определенную региональную группу стран и должен заручиться поддержкой членов Совбеза и Генассамблеи ООН.

Как известно, Международный суд ООН рассматривает несколько жалоб Украины против России, связанных с агрессией – в частности, о том, что Россия использовала вымышленный "геноцид на Донбассе" для оправдания полномасштабного вторжения.

Подробно об этом деле читайте в статье "Как Россия отказывалась от "геноцида". Репортаж из Гааги.

Темы: ООНРосcия
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