Трамп рассматривает на должность своего потенциального вице-президента антиукраинского телеведущего

Экспрезидент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает антиукраинского телеведущего Такера Карлсона как потенциального партнера и вице-президента.

Источник: Трамп на шоу Клея Тревиса и Бака Секстона

Прямая речь: "Мне очень нравится Такер, думаю, я бы рассмотрел его кандидатуру… потому что у него отличный здравый смысл. Знаете, когда говорят, что вы, ребята, консерваторы, или я консерватор, дело не в том, что мы консервативны, а в том, что у нас здравый смысл".

Реклама:

President Trump tells @ClayTravis and @BuckSexton he'll consider @TuckerCarlson for VP: "I like Tucker a lot. I guess I would consider him. He’s got great common sense."



More in the podcast: https://t.co/WvNDsUybBx pic.twitter.com/0n5r2EWQmN