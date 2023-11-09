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Трамп рассматривает на должность своего потенциального вице-президента антиукраинского телеведущего

Татьяна ОлейникЧетверг, 9 ноября 2023, 23:46
Трамп рассматривает на должность своего потенциального вице-президента антиукраинского телеведущего
Такер Карлсон. Фото - Getty Images

Экспрезидент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает антиукраинского телеведущего Такера Карлсона как потенциального партнера и вице-президента.

Источник: Трамп на шоу Клея Тревиса и Бака Секстона

Прямая речь: "Мне очень нравится Такер, думаю, я бы рассмотрел его кандидатуру… потому что у него отличный здравый смысл. Знаете, когда говорят, что вы, ребята, консерваторы, или я консерватор, дело не в том, что мы консервативны, а в том, что у нас здравый смысл".

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Справка: Такер Карлсон ранее был ведущим на республиканском телеканале Fox News.

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В своих выступлениях он часто критикует Украину, транслирует российские пропагандистские нарративы.

Такера Карлсона неоднократно репостил на свою страницу владелец соцсети X Илон Маск.

Темы: ТрампСШАвиборы
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