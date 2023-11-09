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В ОП допускают проведение саммита по "формуле мира" в 2024 году

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 9 ноября 2023, 23:59
В ОП допускают проведение саммита по формуле мира в 2024 году
Игорь Жовква. Фото - ОП

Приблизительно через месяц провести еще одну встречу советников по "формуле мира", после чего уже в следующем году организовать саммит.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовкву в комментарии Reuters

Детали: По словам Жовквы, Украина планирует организовать четвертую встречу на уровне советников по национальной безопасности в конце ноября или в начале декабря.

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"А Глобальный саммит (мира. – Ред.) может состояться в феврале 2024 года", – добавил представитель ОП.

Чиновник заверил, что саммит по "формуле мира" обязательно состоится, поскольку "как ознаменует символическое начало практической реализации формулы, так и подытожит все результаты, которые уже были достигнуты на этом пути".

Жовква признал, что нынешняя эскалация на Ближнем Востоке влияет на приоритеты стран региона, но отметил, что в последней встрече на Мальте участвовали Саудовская Аравия, Бахрейн и Катар.

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"Нам не нужен саммит ради саммита. Мы говорим о как можно более широком привлечении лидеров Глобального Юга. Поэтому мы должны тщательно продумать время и место проведения саммита", – добавил он.

Украина ранее декларировала намерения провести глобальный саммит по "формуле мира" до конца года и для этого уже провела три подготовительные встречи на уровне советников в Копенгагене, Джидде (Саудовская Аравия) и на Мальте.

Об итогах второй встречи "ЕвроПравда" рассказывала в статье: Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны.

Темы: формула мира
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