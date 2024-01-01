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В Одессе обломки "Шахеда" попали в многоэтажку, погиб человек

Алена ИвашкивПонедельник, 1 января 2024, 03:15
В Одессе обломки Шахеда попали в многоэтажку, погиб человек
ОДЕССА. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В ночь на 1 января в Одессе во время атаки "Шахедов" из-за попадания обломков загорелась многоэтажка, один человек погиб.

Источник: "Думская" в Telegram, председатель Одесской ОГА Олег Кипер

Детали: По информации местных журналистов, спасатели тушат пожар на месте взрыва.

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Дополнено в 2.00: Кипер сообщил, что в результате вражеской атаки известно об одном погибшем, среди жителей поврежденных домов есть раненые, их количество уточняется.
По его словам, есть попадание обломков сбитых дронов. В жилых домах разных районов города возникли пожары.
Также продолжается боевая работа сил противовоздушной обороны.
На месте работают все соответствующие службы.

Пожар в Одессе в Новогоднюю ночь из-за попадания Шахеда
Пожар в Одессе в Новогоднюю ночь из-за попадания Шахеда

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Дополнено в 3.00: Кипер уточнил, что в результате российской террористической атаки дронами есть прямые и осколочные попадания в жилые дома в Одессе.

По его словам кроме одного погибшего три человека ранены, они госпитализированы.

Он также добавил, что спасатели локализовали пожары. На местах оказывается оперативная помощь, все соответствующие службы работают.

Обновлено в 3.48: Кипер уточнил, что в результате российской атаки пострадали 9 человек. Один из них погиб, трое - госпитализированы. 

Все остальные получили медицинскую помощь на месте.

Напомним, по состоянию на вечер 31 декабря несколько десятков российских ударных дронов были в воздушном пространстве Украины.

Темы: ОдессаШахед
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