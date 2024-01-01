В Одессе обломки "Шахеда" попали в многоэтажку, погиб человек
В ночь на 1 января в Одессе во время атаки "Шахедов" из-за попадания обломков загорелась многоэтажка, один человек погиб.
Источник: "Думская" в Telegram, председатель Одесской ОГА Олег Кипер
Детали: По информации местных журналистов, спасатели тушат пожар на месте взрыва.
Дополнено в 2.00: Кипер сообщил, что в результате вражеской атаки известно об одном погибшем, среди жителей поврежденных домов есть раненые, их количество уточняется.
По его словам, есть попадание обломков сбитых дронов. В жилых домах разных районов города возникли пожары.
Также продолжается боевая работа сил противовоздушной обороны.
На месте работают все соответствующие службы.
У ніч на 1 січня в Одесі під час атаки "Шахедів" через влучання загорілася багатоповерхівка. pic.twitter.com/MsxgSB0THa— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 31, 2023
Дополнено в 3.00: Кипер уточнил, что в результате российской террористической атаки дронами есть прямые и осколочные попадания в жилые дома в Одессе.
По его словам кроме одного погибшего три человека ранены, они госпитализированы.
Он также добавил, что спасатели локализовали пожары. На местах оказывается оперативная помощь, все соответствующие службы работают.
Обновлено в 3.48: Кипер уточнил, что в результате российской атаки пострадали 9 человек. Один из них погиб, трое - госпитализированы.
Все остальные получили медицинскую помощь на месте.
Напомним, по состоянию на вечер 31 декабря несколько десятков российских ударных дронов были в воздушном пространстве Украины.