В Одессе обломки "Шахеда" попали в многоэтажку, погиб человек

В ночь на 1 января в Одессе во время атаки "Шахедов" из-за попадания обломков загорелась многоэтажка, один человек погиб.

Источник: "Думская" в Telegram, председатель Одесской ОГА Олег Кипер

Детали: По информации местных журналистов, спасатели тушат пожар на месте взрыва.

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Дополнено в 2.00: Кипер сообщил, что в результате вражеской атаки известно об одном погибшем, среди жителей поврежденных домов есть раненые, их количество уточняется.

По его словам, есть попадание обломков сбитых дронов. В жилых домах разных районов города возникли пожары.

Также продолжается боевая работа сил противовоздушной обороны.

На месте работают все соответствующие службы.

Пожар в Одессе в Новогоднюю ночь из-за попадания Шахеда

У ніч на 1 січня в Одесі під час атаки "Шахедів" через влучання загорілася багатоповерхівка. pic.twitter.com/MsxgSB0THa — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 31, 2023

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Дополнено в 3.00: Кипер уточнил, что в результате российской террористической атаки дронами есть прямые и осколочные попадания в жилые дома в Одессе.

По его словам кроме одного погибшего три человека ранены, они госпитализированы.

Он также добавил, что спасатели локализовали пожары. На местах оказывается оперативная помощь, все соответствующие службы работают.

Обновлено в 3.48: Кипер уточнил, что в результате российской атаки пострадали 9 человек. Один из них погиб, трое - госпитализированы.

Все остальные получили медицинскую помощь на месте.

Напомним, по состоянию на вечер 31 декабря несколько десятков российских ударных дронов были в воздушном пространстве Украины.