Ким Чен Ын заявил о готовности уничтожить столицы США и Южной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна "без малейшего колебания нанесет сокрушительный удар и уничтожит столицы врага", используя весь имеющийся арсенал, в том случае, если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации против КНДР.

Источник: лидер КНДР на новогодней встрече с командирами Корейской народной армии, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

Дословно: "Товарищ Ким Чен Ын сказал, что с неустанным продвижением вперёд нашей революции ещё больше усилятся предсмертные козни США и элементов "Республики Корея", которые пытаются преградить её, подчеркнув, что наша армия должна беспощадно сорвать провокации врагов. А если противники выберут антиреспубликанскую военную конфронтацию, то следует без малейшего колебания нанести сокрушительный удар и полностью уничтожить столицу врага и шайку военных гангстеров, пуская в ход весь арсенал сверхмощных средств".

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Детали: лидер КНДР выразил уверенность в том, что 2024 год станет "расцветом укрепления подготовки к войне".

Подчеркивается, что все командиры КНА "дали твердую клятву проявлять абсолютную верность и абсолютное подчинение идеям и руководству ЦК партии, твердо гарантировать непобедимость революционного дела, процветание родины и счастье народа непреодолимой сверхмощной военной силой и тем самым с честью выполнять благородную миссию и долг вооруженных сил Трудовой партии Кореи".

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