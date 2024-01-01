Массированная атака 29 декабря: в Киеве уже 28 погибших
Спасатели достали из-под завалов тела еще 5 человек − таким образом количество жертв российской массированной атаки 29 декабря возросло до 28.
Источник: ГСЧС в Киеве в Facebook, КГВА в Telegram, Киевская городская прокуратура
Прямая речь председателя КГВА Сергея Попко: "Спасатели достали из-под завалов еще одно тело.
На эту минуту, ракетным ударом 29 декабря рашисты убили уже 28 человек".
Детали: Утром 1 января в КГВА сообщили о 27 жертвах вражеской атаки в столице.
По словам Попка, еще 30 человек во время той атаки пострадали.
Обновлено: В прокуратуре сообщили, что это наибольшее количество жертв в столице от одной атаки с начала полномасштабного вторжения.
В ГСЧС сообщили, что уже переместили и вывезли 2 тысячи 675 м куб разрушенных строительных конструкций.
Аварийно-спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме.
Сейчас к ним привлечены 47 человек и 21 единица техники.
1 января в столице объявлен День траура.
Предыстория:
- Ночью и утром 29 декабря Россия осуществила самый массированный удар с воздуха по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города.
- В общем над Украиной ПВО удалось уничтожить 114 из 158 воздушных целей врага. По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.