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Массированная атака 29 декабря: в Киеве уже 28 погибших

Ирина Балачук, Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 1 января 2024, 10:12
Массированная атака 29 декабря: в Киеве уже 28 погибших
Спасатели разбирают завалы. Фото из Facebook ГСЧС

Спасатели достали из-под завалов тела еще 5 человек − таким образом количество жертв российской массированной атаки 29 декабря возросло до 28.

Источник: ГСЧС в Киеве в Facebook, КГВА в TelegramКиевская городская прокуратура

Прямая речь председателя КГВА Сергея Попко: "Спасатели достали из-под завалов еще одно тело.

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На эту минуту, ракетным ударом 29 декабря рашисты убили уже 28 человек".

Детали: Утром 1 января в КГВА сообщили о 27 жертвах вражеской атаки в столице.

По словам Попка, еще 30 человек во время той атаки пострадали.

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Обновлено: В прокуратуре сообщили, что это наибольшее количество жертв в столице от одной атаки с начала полномасштабного вторжения.

 
Фото ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что уже переместили и вывезли 2 тысячи 675 м куб разрушенных строительных конструкций.

Аварийно-спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме. 

 
Фото ГСЧС

Сейчас к ним привлечены 47 человек и 21 единица техники. 

 
Фото ГСЧС

1 января в столице объявлен День траура.

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Темы: Киеввойнажертвы
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