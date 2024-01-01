В Новогоднюю ночь Россия атаковала 90 "Шахедами", сбили − 87
В ночь на 1 января россияне запустили по Украине рекордное количество ударных БПЛА типа "Шахед" − 90 штук, 87 из них удалось сбить.
Источник: командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук и ВС в Telegram, Силы обороны юга в Telegram
Прямая речь Олещука: "Всем большое спасибо за боевую работу! Год назад в Новогоднюю ночь защитники неба уничтожили 45 "Шахедов". Сегодня − 87! Держим небо! Вместе − к победе!".
Детали: В ВС добавили, что атака осуществлялась волнами из четырех направлений: мыс Чауда, Балаклава (Крым) и Курск, Приморско-Ахтарск (РФ).
Также россияне нанесли удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине, тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной Х-59 с ТОТ Херсонской и Запорожской областей.
В большинстве регионов Украины объявляли воздушную тревогу по маршруту следования беспилотников.
"Фактически во всех регионах работала противовоздушная оборона. Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил", − сообщили в ВС ВСУ.
Силы обороны юга уточнили, что мощная массированная дроновая атака продолжалась в течение 11 часов.
На юге Украины уничтожили 51 "Шахед": 28 − в Одесской области, 14 − в Николаевской области, 5 − в Винницкой области, 2 − в Днепропетровской области и по 1 − в Херсонской и Кировоградской областях.