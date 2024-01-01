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В Новогоднюю ночь Россия атаковала 90 "Шахедами", сбили − 87

Ирина БалачукПонедельник, 1 января 2024, 08:53
В Новогоднюю ночь Россия атаковала 90 Шахедами, сбили − 87
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

В ночь на 1 января россияне запустили по Украине рекордное количество ударных БПЛА типа "Шахед" − 90 штук, 87 из них удалось сбить.

Источник: командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук и ВС в Telegram, Силы обороны юга в Telegram

Прямая речь Олещука: "Всем большое спасибо за боевую работу! Год назад в Новогоднюю ночь защитники неба уничтожили 45 "Шахедов". Сегодня − 87! Держим небо! Вместе − к победе!".

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Детали: В ВС добавили, что атака осуществлялась волнами из четырех направлений: мыс Чауда, Балаклава (Крым) и Курск, Приморско-Ахтарск (РФ).

Также россияне нанесли удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине, тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной Х-59 с ТОТ Херсонской и Запорожской областей.

В большинстве регионов Украины объявляли воздушную тревогу по маршруту следования беспилотников.

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"Фактически во всех регионах работала противовоздушная оборона. Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил", − сообщили в ВС ВСУ.

Силы обороны юга уточнили, что мощная массированная дроновая атака продолжалась в течение 11 часов.

На юге Украины уничтожили 51 "Шахед": 28 − в Одесской области, 14 − в Николаевской области, 5 − в Винницкой области, 2 − в Днепропетровской области и по 1 − в Херсонской и Кировоградской областях.

Темы: Воздушные силы ВСУШахедвойна
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