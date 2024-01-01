В Японии произошло мощное землетрясение: угроза цунами
Мощное землетрясение магнитудой 7,6 баллов произошло в префектуре Исикава в центральной части Японии, на побережье Японского моря.
Источник: NHK, Japan Today, CNN
Детали: В префектуре объявлено предупреждение о сильном цунами.
Предупреждение о цунами также огласили для префектур Ниигата, Тояма, Ямагата, Фукуи и Хёго, также расположенных на побережье Японского моря.
Премьер-министр страны Фумио Кишида призвал жителей, где было объявлено предупреждение о цунами после мощного землетрясения, немедленно эвакуироваться.
"Жители должны оставаться начеку относительно дальнейших возможных землетрясений, и я призываю людей из районов, где ожидается цунами, как можно быстрее эвакуироваться", - подчеркнул Кишида.
Также Япония отправляет 1000 военнослужащих для помощи в спасательных и восстановительных работах после землетрясения магнитудой 7,5 баллов, произошедшего в понедельник, заявил министр обороны страны.