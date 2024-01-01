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В Японии произошло мощное землетрясение: угроза цунами

Валентина Романенко, Станислав ПогориловПонедельник, 1 января 2024, 16:58
В Японии произошло мощное землетрясение: угроза цунами
иллюстрация NHK

Мощное землетрясение магнитудой 7,6 баллов произошло в префектуре Исикава в центральной части Японии, на побережье Японского моря.

Источник: NHK, Japan Today, CNN

Детали: В префектуре объявлено предупреждение о сильном цунами.

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Предупреждение о цунами также огласили для префектур Ниигата, Тояма, Ямагата, Фукуи и Хёго, также расположенных на побережье Японского моря.

Премьер-министр страны Фумио Кишида призвал жителей, где было объявлено предупреждение о цунами после мощного землетрясения, немедленно эвакуироваться.

 "Жители должны оставаться начеку относительно дальнейших возможных землетрясений, и я призываю людей из районов, где ожидается цунами, как можно быстрее эвакуироваться", - подчеркнул Кишида.

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Также Япония отправляет 1000 военнослужащих для помощи в спасательных и восстановительных работах после землетрясения магнитудой 7,5 баллов, произошедшего в понедельник, заявил министр обороны страны.

Темы: Японияземлетрясение
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