УП открывает секреты дистанционной операции на море: дронами управлял вице-адмирал

Во время первой дистанционной морской операции Сил обороны надводными дронами на определенном этапе лично руководил командующий ВМС вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Источник: статья УП "Водные дроны, Илон Маск и высокоточные ракеты: как Украина отвоевала Черное море"

Детали: На сентябрь 2022 года была готова первая группа дронов и команда, которая повела их в Севастополь. Но из-за разногласий с Илоном Маском, который не позволял использовать его технологию в Крыму, первая миссия не удалась.

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Команда поняла, что дрон должен иметь несколько различных каналов связи, чтобы избежать таких неприятностей в будущем. На новейших модификациях дронов сейчас стоит три системы взаимодублирующей связи.

Осенью 2022 года россияне начали массированно обстреливать Украину "Калибрами" со своих кораблей в Черном море. Поэтому силы обороны получили указание найти вариант, как уничтожать или хотя бы повредить вражеские ракетоносители.

В ночь с 28 на 29 октября 2022 года сложились все предпосылки: дроны модифицировали, на море стояла прекрасная погода, команда была готова плыть в Крым.

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Четыре борта пошли прямо в Севастополь, а три дрона направили южнее полуострова, где на рейде стоял новейший фрегат "Адмирал Макаров". Именно этот корабль после затопления "Москвы" стал флагманом ЧФ РФ.

Один украинский дрон сумел выбрать правильную траекторию движения и врезался фрегату в правый бок. Команда "флагмана" оказалась совершенно не готовой к атаке и в панике взяла курс на Севастопольскую бухту.

В этот момент еще два дрона преследовали корабль, но из-за больших волн не могли догнать и просто сопровождали его в сторону берега. Но и "Макаров" не мог оторваться, потому что после атаки у него не работала половина двигателей.

В это время другая группа украинских беспилотников смогла проникнуть в Стрелецкую бухту, однако ее сразу же атаковали с берега. Россияне готовились, поэтому когда дроны протиснулись в бухту, вспыхнул огромный прожектор, а по лодкам открыли огонь.

К счастью, перед украинским дроном оказался тральщик "Иван Голубец". Как только операторы увидели его на экране, мгновенно получили команду на атаку и "Голубец" был "нафарширован" 108 килограммами взрывчатки.

Другие дроны в этот момент поразили нефтеналивную станцию.

Пока шел этот бой, подбитый "Адмирал Макаров" доплывал до Стрелецкой бухты. Российская береговая артиллерия, не разобравшись, дала залп по своему же флагману, он выстелил в ответ. Пока россияне перестреливались между собой, остальные дроны прорвались в Севастопольскую бухту. На тот момент россияне включили все свои мощности РЭБа, сигнал gps исчез, связь с дронами была минимальной. Единственная система, которая позволяла как-то ориентироваться - это непосредственный оптический канал на дронах.

"И тут вице-адмирал Неижпапа лично начинает контролировать каждый метр прохождения дронов. Он же из самого Севастополя, вырос там, служил всю жизнь, каждый изгиб тех бухт знает. И один дрон повели в Южную бухту, второй - в Северную, третий - в Нефтяную", - рассказывает один из участников той операции, который наблюдал за всем в командном бункере.

Один дрон сумел заплыть между двумя сторожевыми кораблями "Ладный" и "Адмирал Эссен" и повредить оба. Однако повреждения были незначительны.

"Это была первая в истории дистанционная морская операция. Надводные дроны получили боевое крещение. Но именно тогда мы поняли, что они должны быть больше и нести больше взрывчатки, чтобы это было эффективное поражение", - рассказал УП один из членов команды разработчиков.