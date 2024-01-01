Путин опять вспомнил о завершении войны “как можно быстрее”
Президент РФ Владимир Путин утверждает, что Россия хочет завершить войну против Украины, но только "на своих условиях".
Источник: Путин во время поездки в военный госпиталь
Прямая речь: "Дело не в том, что они помогают нашему противнику, они и есть наш противник. Они их руками решают свои вопросы. Так было на протяжении веков и сейчас продолжается.
Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хотят уничтожить российскую государственность, добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя…
Они же публично об этом говорят и пишут на протяжении десятилетий. Просто откровенно говорят об этом: разделить (Россию - ред.) на пять частей, cлишком много.
…Ми тоже хотим завершить конфликт (войну - ред.) как можно быстрее, только на наших условиях".
Детали: При этом Путину привиделось, что Украина "уже полностью разрушена, там ничего не осталось".
Что предшествовало:
- Около года назад Путин на пресс-конференции заверил, что Россия якобы стремится как можно скорее закончить войну в Украине, но хочет избежать больших потерь.
- Позже в Кремле объяснили, что под заявлением Путина о якобы желании поскорее завершить войну в Украине имелось в виду не проведение переговоров, а прежде всего достижение целей РФ в войне против Украины.