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Путин опять вспомнил о завершении войны “как можно быстрее”

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 1 января 2024, 14:45
Путин опять вспомнил о завершении войны “как можно быстрее”
ВЛАДИМИР ПУТИН ФОТО KREMLIN.RU

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что Россия хочет завершить войну против Украины, но только "на своих условиях".

Источник: Путин во время поездки в военный госпиталь

Прямая речь: "Дело не в том, что они помогают нашему противнику, они и есть наш противник. Они их руками решают свои вопросы. Так было на протяжении веков и сейчас продолжается.

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Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хотят уничтожить российскую государственность, добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя…

Они же публично об этом говорят и пишут на протяжении десятилетий. Просто откровенно говорят об этом: разделить (Россию - ред.) на пять частей, cлишком много.

…Ми тоже хотим завершить конфликт (войну - ред.) как можно быстрее, только на наших условиях".

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Детали: При этом Путину привиделось, что Украина "уже полностью разрушена, там ничего не осталось".

Что предшествовало:

  • Около года назад Путин на пресс-конференции заверил, что Россия якобы стремится как можно скорее закончить войну в Украине, но хочет избежать больших потерь.
  • Позже в Кремле объяснили, что под заявлением Путина о якобы желании поскорее завершить войну в Украине имелось в виду не проведение переговоров, а прежде всего достижение целей РФ в войне против Украины.

Темы: ПутинРосcиявойна
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