Чтобы сорвать работу "зернового коридора", РФ минирует море КАБами

После возобновления Украиной контроля над Черным морем и работы "зернового коридора" российские оккупанты прибегают к различным подлостям вроде минирования акватории управляемыми авиабомбами.

Источник: статья УП "Водные дроны, Илон Маск и высокоточные ракеты: как Украина отвоевала Черное море"

Детали: Россию не удовлетворяет работа "зернового коридора" в обход ее позиции. Агрессор пытается продолжать обстрелы ракетами и дронами. По словам заместителя министра инфраструктуры Юрия Васькова, по состоянию на конец 2023 года почти 180 объектов портовой инфраструктуры были полностью или частично уничтожены.

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Дословно материал УП: "Россияне не были бы самими собой, если бы не придумали какие-то новые возможности срыва нормальной работы украинского коридора. Из последних пакостей авторства российских военных стоит вспомнить дистанционное минирование моря управляемыми авиабомбами.

Бомбардировщики ВС РФ сбрасывают с безопасного для себя расстояния на самые мелкие части морского пути КАБы со специальными датчиками, которые взрываются, когда над ними проплывает корабль. За таким занятием украинская ракета ПВО и поймала российский Су-24М 5 декабря возле Змеиного".