В Киеве и области объявляли воздушную тревогу: ПВО работала по целям
В Киеве и области днем объявляли воздушную тревогу, сообщалось, что силы противовоздушной обороны работают по целям.
Источник: Воздушные силы, Киевская ОВА
Дословно: "Группы ударных БпЛА в направлении Киева с юго-восточного направления. Не игнорируйте сигнал тревоги!"
Детали: В Киевской ОВА также добавили, что силы противовоздушной обороны работают по целям.
16:19 Ударные БпЛА типа "Shahed" через Бориспольский район в направлении Киева.
16:46 Активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. Угроза применения авиационных средств поражения!
16:47 Ударные БпЛА в районе Василькова Киевской области.
16:54 Ракета в направлении Днепра!
16:55 Воздушная тревога продолжается! В столице и области работает ПВО.
16:56 БпЛА в направлении Киева с южного направления.