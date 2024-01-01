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В Киеве и области объявляли воздушную тревогу: ПВО работала по целям

Станислав ПогориловПонедельник, 1 января 2024, 17:28
В Киеве и области объявляли воздушную тревогу: ПВО работала по целям
скриншот: alerts.in.ua

В Киеве и области днем объявляли воздушную тревогу, сообщалось, что силы противовоздушной обороны работают по целям.

Источник: Воздушные силы, Киевская ОВА

Дословно: "Группы ударных БпЛА в направлении Киева с юго-восточного направления. Не игнорируйте сигнал тревоги!"

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Детали: В Киевской ОВА также добавили, что силы противовоздушной обороны работают по целям.

16:19 Ударные БпЛА типа "Shahed" через Бориспольский район в направлении Киева.

16:46 Активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. Угроза применения авиационных средств поражения!

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16:47 Ударные БпЛА в районе Василькова Киевской области.

16:54 Ракета в направлении Днепра!

16:55 Воздушная тревога продолжается! В столице и области работает ПВО.

16:56 БпЛА в направлении Киева с южного направления.

Темы: КиевКиевская областьвоздушная тревога
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