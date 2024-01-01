Оккупанты ударили из артиллерии по Южному в Донецкой области, один погибший - ОВА

Россияне 1 января обстреляли из артиллерии поселок Южное Торецкой громады Донецкой области, в результате чего погиб 65-летний мужчина.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Facebook

Прямая речь: "Еще 1 погибший гражданский в Донецкой области в первый день нового года".

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Детали: По его словам, россияне обстреляли из артиллерии Южное Торецкой громады - убили 65-летнего мужчину.

Что предшествовало: Вечером 30 декабря войска РФ атаковали Селидово Донецкой области ракетой С-300: погиб человек, еще 6 человек получили ранения.