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Зеленский: Крым и битва в Черном море станут центром тяжести войны

Катерина ТищенкоПонедельник, 1 января 2024, 22:07
Зеленский: Крым и битва в Черном море станут центром тяжести войны
Владимир Зеленский, фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский считает, что в 2024 году Крым и связанная с ним битва в Черном море станут центром тяжести войны.

Источник: Зеленский в интервью The Economist

Детали: Как пишет издание, Зеленский мало говорит о том, чего Украина может достичь в 2024 году, отмечая, что утечка информации перед контрнаступлением прошлым летом помогла России подготовить свою оборону. Но если он и хочет что-то сказать, то это то, что Крым и связанная с ним битва в Черном море станут центром тяжести войны.

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По словам Зеленского, изоляция оккупированного Крыма и ослабление российского военного потенциала там "чрезвычайно важна для нас, потому что это способ уменьшить количество атак из этого региона".

Президент убежден, что успешная операция стала бы "примером для мира", а также имела бы большой эффект внутри России – потеря центрального элемента кремлевской пропаганды показала бы, что "тысячи российских офицеров погибли только из-за амбиций Путина".

Но Зеленский говорит, что скорость любого успеха будет зависеть от военной помощи, которую Украина получит от западных партнеров. Он попросил предоставить Украине "Taurus" – крылатую ракету немецкого производства дальнего радиуса действия с возможностью взрыва глубоко внутри цели. Это могло бы позволить Украине уничтожить Керченский мост, фактически изолировав Крымский полуостров от России, пишет издание.

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"Россия должна знать, что для нас это военный объект", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, его ближайшей задачей в сухопутной войне будет "защитить восток, спасти эти очень важные города Украины, восточные и южные, Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев", а также защитить критически важную инфраструктуру Украины.

Темы: ЗеленскийКрымвойна
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