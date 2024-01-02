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14-летний киевлянин стал самым молодым гроссмейстером в мире

Татьяна ОлейникВторник, 2 января 2024, 00:06
14-летний киевлянин стал самым молодым гроссмейстером в мире
Игорь Самуненков. Фото: Киевская областная федерация шахмат

14-летний украинский шахматист Игорь Самуненков стал самым молодым гроссмейстером в мире

Источник: "Суспільне.Спорт", сайт Международной федерации шахмат.

Детали: Самуненков профессионально занимается шахматами с восьми лет. В 2021 году он получил звание мастера ФИДЕ, а в 2022-м – международного мастера.

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В 2023 году украинец выполнил норму на трех турнирах: чемпионате Европы-2023 в Словении, Vezerkepzo Summer GM 2023 в Венгрии и Polish Extraliga в Польше. После этого решением ФИДЕ Самуненкову присвоили звание гроссмейстера.

Самуненков стал действующим самым молодым гроссмейстером в мире. Он опередил американца Абгиманью Мишру, который старше игрока Украины на четыре месяца.

Темы: спорт
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