В Киеве и области работает ППО
Вторник, 2 января 2024, 03:21
В ночь на 2 января в Киевской области работала противовоздушная оборона.
Источник: Киевская ОВА в Telegram
Детали: По информации властей, в воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям.
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Дословно: "Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги.
Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников".
Дополнено в 3.14: Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в столице работает ПВО и попросил людей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
ВИДЕО ДНЯ
В 3.56 прозвучал отбой воздушной угрозы в Киеве.
Предыстория:
- Российские войска в понедельник вечером снова запустили ударные беспилотники по территории Украины.