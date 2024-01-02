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В Киеве и области работает ППО

Алена ИвашкивВторник, 2 января 2024, 03:21
В Киеве и области работает ППО
Мобильная огневая группа ПВО, фото из Telegram Сергея Наева

В ночь на 2 января в Киевской области работала противовоздушная оборона.

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Детали: По информации властей, в воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

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Дословно: "Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги.

Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников". 

Дополнено в 3.14: Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в столице работает ПВО и попросил людей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

ВИДЕО ДНЯ

В 3.56 прозвучал отбой воздушной угрозы в Киеве.

Предыстория: 

Темы: КиевКиевская областьПВОШахед
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