В Киеве и области работает ППО

В ночь на 2 января в Киевской области работала противовоздушная оборона.

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Детали: По информации властей, в воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

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Дословно: "Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги.

Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников".

Дополнено в 3.14: Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в столице работает ПВО и попросил людей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

ВИДЕО ДНЯ

В 3.56 прозвучал отбой воздушной угрозы в Киеве.

Предыстория: