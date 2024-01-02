В России взлетело девять стратегических бомбардировщиков – Воздушные силы

С аэродрома "Оленья", что в Мурманской области России, взлетело 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Бомбардировщики совершают полет в юго-восточном направлении.

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По информации военных, ориентировочное время выхода самолетов на рубеж пуска крылатых ракет в районе Каспийского моря - 04.00-05.00.

В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет воздушники сообщат дополнительно.

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