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В России взлетело девять стратегических бомбардировщиков – Воздушные силы

Алена ИвашкивВторник, 2 января 2024, 02:56
В России взлетело девять стратегических бомбардировщиков – Воздушные силы
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ БОМБАРДИРОВЩИК ТУ-95. ФОТО DEFENCE-UA.COM

С аэродрома "Оленья", что в Мурманской области России, взлетело 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. 

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Бомбардировщики совершают полет в юго-восточном направлении. 

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По информации военных, ориентировочное время выхода самолетов на рубеж пуска крылатых ракет в районе Каспийского моря - 04.00-05.00.

В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет воздушники сообщат дополнительно.

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Темы: ракетный ударвоздушная тревогаРосcиявойна
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