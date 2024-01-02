Массированный удар по Харькову: погибла женщина, более 40 раненых, 4 − тяжелые
Российские войска утром 2 января массированно ударили по Харькову, есть попадания в жилую застройку города, погибла женщина, более 40 человек получили ранения.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь мэра: "Есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там сейчас пожар, на место выехали спасатели. Информация о пострадавших сейчас уточняется".
Детали: Перед этим Терехов сообщил, что Харьков находится под массированным ракетным ударом, раздаются взрывы.
Дополнено: В 8:43 глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате российских ударов один человек погиб и еще более 20 получили ранения.
Прямая речь Синегубова: "Около 07:30 оккупанты нанесли удары по центральной части города Харьков, в частности в Шевченковском районе. Вид ракет устанавливается. На эту минуту − более 20 пострадавших. Один человек погиб".
Детали: По словам главы ОВА, в городе повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, есть возгорание автомобилей.
Позже Синегубов сообщил, что медики оказывают помощь 22 раненым, 16 человек госпитализированы в медицинские учреждения.
Через несколько минут количество раненых возросло до 41. Синегубов уточнил, что погибла женщина.
В 10:00 Синегубов уточнил, что оккупанты нанесли не менее 6 ракетных ударов по Шевченковскому району города.
Среди 41 пострадавшего 2 детей − они находятся в больнице. Также госпитализированы 15 взрослых. 4 людей − в тяжелом состоянии.