Массированный удар по Харькову: погибла женщина, более 40 раненых, 4 − тяжелые

На фото последствия российских ударов по Харьковщине 1 января. Фото из Facebook ГУ ГСЧС в Харьковской области

Российские войска утром 2 января массированно ударили по Харькову, есть попадания в жилую застройку города, погибла женщина, более 40 человек получили ранения.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь мэра: "Есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там сейчас пожар, на место выехали спасатели. Информация о пострадавших сейчас уточняется".

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Детали: Перед этим Терехов сообщил, что Харьков находится под массированным ракетным ударом, раздаются взрывы.

Дополнено: В 8:43 глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате российских ударов один человек погиб и еще более 20 получили ранения.

Прямая речь Синегубова: "Около 07:30 оккупанты нанесли удары по центральной части города Харьков, в частности в Шевченковском районе. Вид ракет устанавливается. На эту минуту − более 20 пострадавших. Один человек погиб".

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Детали: По словам главы ОВА, в городе повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, есть возгорание автомобилей.

Позже Синегубов сообщил, что медики оказывают помощь 22 раненым, 16 человек госпитализированы в медицинские учреждения.

Через несколько минут количество раненых возросло до 41. Синегубов уточнил, что погибла женщина.

В 10:00 Синегубов уточнил, что оккупанты нанесли не менее 6 ракетных ударов по Шевченковскому району города.

Среди 41 пострадавшего 2 детей − они находятся в больнице. Также госпитализированы 15 взрослых. 4 людей − в тяжелом состоянии.