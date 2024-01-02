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В Киеве есть попадание, в 5 районах попадали обломки: 20 пострадавших, проблемы со светом и водой

Ирина БалачукВторник, 2 января 2024, 07:58
В Киеве есть попадание, в 5 районах попадали обломки: 20 пострадавших, проблемы со светом и водой
Спасатель. Фото ГСЧС

В Киеве зафиксировано падение обломков ракет в Печерском, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах, по предварительным данным, есть попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры в Подольском районе, в городе местами есть перебои с элекро- и водоснабжением. Также известно о 20 пострадавших.

Источник: КГВА, мэр Киева Виталий Кличко, Общественное в Telegram

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "В результате ракетной атаки зафиксировано падение обломков в Печерском районе на крышу многоэтажного жилого дома. В Оболонском районе − остатки упали на территорию складских помещений. Также в Голосеевском районе − на открытом участке. Оперативные службы следуют на места".

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Детали: Через несколько минут он добавил, что в Печерском районе зафиксировано еще падение обломков на жилой дом, а также, что есть падение обломков в Святошинском районе. Информация уточняется.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что есть и попадание.

Прямая речь Кличко: "В Подольском районе предварительно − попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры. Все службы направляются на место. Также в Подольском районе повреждена газовая труба.

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Часть объектов и жилых домов в нескольких районах столицы обесточены. В некоторых районах временно отсутствует давление в водопроводной сети".

Детали: О перебоях с электроснабжением также сообщают корреспонденты УП.

Общественное пишет, что в некоторых районах города исчезла вода.

Дополнено: Позже Кличко сообщил, что в Киеве есть 16 пострадавших в одном из домов в Соломенском районе столицы, где произошло возгорание в результате ракетной атаки. 15 из них госпитализировали, одному оказали помощь на месте.

По состоянию на 8:30:

  • в Подольском районе − пожары в нескольких местах.
  • в Святошинском попадание есть в здание социальной инфраструктуры.
  • в Печерском − попадание в крышу многоэтажки. И вызов еще по одному адресу.
  • в Оболонском − пылает складское помещение.
  • в Деснянском − возгорание в здании супермаркета.

Везде работают экстренные службы.

Обновлено от 9:10: По данным Кличко, в Подольском районе горит складское здание. Огонь охватил 2000 м кв. Экстренные службы работают на месте.

Попко сообщил, что в Подольском районе повреждены магистрали водоснабжения и горят по меньшей мере 6 авто.

Обновлено от 9:34: Кличко сообщил, что в доме в Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек.  Еще 117 жителей вывели из дома.

"Пострадали на данный момент 20 человек. 19 из них медики госпитализировали. В здании возгорание и сильное задымление. Все службы работают на месте", − написал Кличко.

Киевская городская администрация сообщила, что в Подольском районе Киева наблюдается сильное задымление из-за пожаров, вызванных ракетной атакой.

Жителей просят закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды и если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Темы: Киевракетный ударэлектроэнергия
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