Ракетный удар по Киеву и области: трое погибших, в Соломенском районе столицы 43 пострадавших

В результате массированной ракетной атаки по Киеву и области погибли три человека, в самом Киеве - одна погибшая и 43 пострадавших, из которых 37 госпитализировали.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, глава МВД Игорь Клименко в Telegram, Киевская ОГА в Telegram, ОГП в Telegram, глава Даницокого района Николай Калашник в Facebook

Прямая речь Кличко: "В доме в Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек. 117 жителей вывели из дома. Пострадали на данный момент 20 человек. 19 из них медики госпитализировали".

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Фото: "Укринформ"

Детали: По его словам, в здании возгорание и сильное задымление.

Фото: "Укринформ"

Впоследствии он сообщил, что одна пострадавшая из дома в Соломенском районе, пожилая женщина, умерла в карете "скорой".

Фото: "Укринформ"

Также он уточнил, что 27 пострадавших были госпитализированы.

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Фото: ОГП

По данным ОГП, обломки средств поражения обнаружены в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Оболонском, Печерском, Подольском, Соломенском, Святошинском и Шевченковском районах столицы.

Фото: ОГП

В результате атаки повреждены жилые многоэтажки, складские помещения, супермаркет, территория рынка, здания СТО, частные домохозяйства и транспортные средства. Выбиты стекла в жилых домах и зданиях, прилегающих к местам падения обломков.

фото: глава Дарницкого района Николай Калашник в Facebook

Председатель Дарницкого района Николай Калашник сообщил, что в микрорайоне Бортничи повреждены частные жилые дома и здание церкви. Пострадавших нет.

фото: глава Дарницкого района Николай Калашник в Facebook

На месте работают взрывотехники и следственно-оперативные группы.

По данным Кличко, количество пострадавших в Киеве возросло до 33 человек, 32 из них были госпитализированы.

Мэр отметил, что в результате атаки в жилых домах некоторых районов города отсутствует электроэнергия и водоснабжение. Коммунальные службы сейчас работают над их восстановлением.

Также глава столицы сообщил, что в целом, в пространстве Киева и области силы противовоздушной обороны уничтожили 61 ракету, из них - около 10 "Кинжалов". А также до этого ночью - 13 "шахедов".

Обновлено: По данным Кличко, уже 43 пострадавших в доме в Соломенском районе. Одна женщина погибла. Госпитализировали 37 человек. Шестерым медики оказали помощь на месте.

Также в Офисе генпрокурора сообщили о пострадавшем 2-летнем мальчике, он находится в больнице.

По данным Киевской ОГА, по оперативной информации в области 2 человека погибли, еще 11 ранены, в том числе 1 ребенок. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Сообщается, что ночью враг атаковал регион БПлА. Активно работали силы ПВО. Утром террористы продолжили массированную атаку ракетами.

По оперативной информации, в результате падения обломков в г. Вишневое повреждены 5 многоквартирных домов.

Организована эвакуация людей в ближайшие пункты обогрева, с людьми будут работать психологи ГСЧС.

В общинах поврежден ряд частных домов, более 60 автомобилей. Из-за падения обломков произошел пожар в недостроенной церкви, повреждены несколько предприятий, складских помещений. Повреждения получил одно из областных медучреждений.

В ряде общин Броварского, Бучанского, Фастовского, Вышгородского районов также возникли проблемы с энергоснабжением.