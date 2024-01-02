Массированный удар по Украине: Зеленский сообщил о 4 погибших и 92 раненых

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате очередного российского удара по Украине в настоящее время известно о 4 погибших и 92 раненых.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Сейчас продолжается ликвидация последствий очередного российского удара. Привлечены все необходимые службы. Более 500 спасателей ГСЧС Украины, коммунальные службы, энергетики, полицейские. Киев и область, Харьков. В настоящее время известно о 92 раненых. Всем оказывается помощь. К сожалению, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким".

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Детали: Президент напомнил, что с 31 декабря российские захватчики применили уже около 170 "шахедов" и десятки ракет различных типов. Абсолютное большинство из них было направлено по гражданским объектам.

"Я благодарю всех партнеров, которые помогают в укреплении нашего воздушного щита. И очевидно, что это помогает спасать сотни жизней ежедневно и каждую ночь, которые были бы забраны российским террором, если бы не "петриоты" и другие защитные системы", - отметил Зеленский.

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Он также подчеркнул, что в этом году Украина продолжит работу со всеми в мире, "кто ценит жизнь, чтобы дополнительно укрепить наш воздушный щит и привлечь Россию к ответственности за содеянное".

"Государство-террорист должно почувствовать последствия того, что оно делает", - подчеркнул Зеленский.

Прямая речь Зеленского: "2 января 24-го года - и снова удар российских извергов. Почти сто ракет различных типов. По меньшей мере 70 ракет сбито. Из них почти 60 - в районе Киева. Жесткие удары были и по Харькову. Сейчас идет ликвидация последствий.

"Петриоты", "айрисы", "насамсы" - каждая такая система спасла уже по меньшей мере сотни жизней. А за каждую забранную жизнь Россия будет отвечать".