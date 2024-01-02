В Вишневом повреждены квартиры 700 человек из-за атаки РФ

В результате российской атаки повреждены квартиры 700 человек в городе Вишневое Киевской области, готовы помещения для их временного проживания.

Источник: глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в эфире национального телемарафона новостей та в Telegram

Прямая речь: "В связи с тем, что обломки российской ракеты упали во двор целого микрорайона, было повреждено много многоквартирных домов. Выбиты окна и оконные рамы. Но мы в ближайшее время начинаем замеры и будем заказывать, устанавливать людям окна.

Реклама:

...Сейчас в Вишневом организован штаб. Полностью готовы помещения для временного размещения людей. Всего в этом микрорайоне были повреждены квартиры 700 человек, для 1000 человек в штабе будет организовано временное проживание. Они будут полностью обеспечены всем необходимым, в том числе питанием.

К нам присоединяется международный фонд "Джем", который поможет и установит все окна во всех (поврежденных - ред.) домах".

Детали: Он уточнил, что в Вишневом повреждены 11 многоквартирных домов.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: Кравченко сообщил, что за помощью к медикам уже обратились 16 человек, один из них - 8-летний ребенок.