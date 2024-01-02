В ОТЦК подтвердили, что им и полиции приказали проверять мужчин на блокпостах Киевщины

Киевский ОТЦК и СП подтвердил, что комендатуре и полиции Киевской области поставили задачу "искать лиц, нарушающих законодательство о мобилизации", на блокпостах. В то же время полиция говорит, что не занимается целенаправленной проверкой граждан на блокпостах для дальнейшей мобилизации.

Источник: Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки в ответ на запрос УП, Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в ответ на запрос УП

Дословно ОТЦК: "С целью содействия военному командованию во внедрении и осуществлении мероприятий правового режима военного положения, в соответствии с пунктами 5.4.2. протокола заседания оперативного штаба совета обороны Киевской области от 18 декабря №229, Главному управлению Национальной полиции в Киевской области, Управлению патрульной полиции в Киевской области ГПП, Комендатуре Киевской области поставлена задача: "во взаимодействии проработать и внедрить дополнительные меры на блокпостах, размещенных на международных автомобильных дорогах в пределах Киевской области, с целью выявления лиц, что совершили нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации или нарушили правила воинского учета".

Реклама:

Детали: В ОТЦК отметили, что сотрудничают с полицией и действуют исключительно в рамках действующего законодательства.

Также в ответе на запрос указано, что в Киевской области с 26 декабря 2023 года по 06 января 2024 года проводятся "мероприятия, предусмотренные частью первой статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", а именно мероприятия по выявлению разведывательно-диверсионных групп. Однако из ответа непонятно, внедрены ли меры по поиску уклонистов на блокпостах только на период с 26 декабря 2023 года по 06 января 2024.

Обновлено: Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в ответе на запрос УП сообщил, что не осуществлял "мероприятий массового оповещения и вручения повесток" на блокпостах с 26 по 28 декабря и не получал "отдельных распоряжений по усилению мобилизационных мероприятий с 28 декабря по 6 января на временных дополнительных блокпостах Киева".

ВИДЕО ДНЯ

В то же время, как сообщает Киевский МТЦК и СП, их работники могли вручить повестку по требованию полиции, если было обнаружено лицо, которое уклоняется от призыва.

"Представители территориальных центров комплектования могли быть задействованы по требованию сотрудников Национальной полиции, осуществляющих проверку граждан, в случае выявления лиц, находящихся в розыске как уклоняющихся от призыва на военную службу по мобилизации. В таких случаях сотрудники ТЦК и СП проверяют лицо через электронный реестр военнообязанных "Оберег", если есть основания, предусмотренные законом, вручают военнообязанному повестку для уточнения его военно учетных данных", - сообщили в МТЦК.

Позже начальник полиции Киевщины Анатолий Щадило отметил, что "полицейские на блокпостах не занимаются целенаправленной проверкой граждан для дальнейшей мобилизации", а выполняют "исключительно полицейские функции", предусмотренные постановлением Кабмина от 29 декабря 2021 года № 1455, а именно обеспечивают меры безопасности путем усиленного контроля за передвижением граждан, транспортных средств, грузов и тому подобное.

"Мероприятия, связанные с мобилизацией (осуществление досудебного расследования, административного задержания) полицией проводятся исключительно на основании постановления Кабинета Министров N 1487 от 30 декабря 2022 года и только по обращениям территориальных центров комплектования и социальной поддержки региона", - заявил начальник полиции Киевщины Анатолий Щадило.

Предыстория: