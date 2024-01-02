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По меньшей мере 57 человек погибли из-за землетрясения в Японии

Татьяна ОлейникВторник, 2 января 2024, 21:29
По меньшей мере 57 человек погибли из-за землетрясения в Японии
Фото: Kyodo News

Из-за землетрясения в Японии погибли по меньшей мере 57 человек.

Источник: Kyodo News

Детали: Землетрясение магнитудой 7,6 разрушило дома на полуострове Ното и вызвало пожары в городе Вадзима в префектуре Исикава. Полный масштаб ущерба еще уточняется, ведь спасателям мешают поврежденные дороги, разбор завалов продолжается.

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Мэр города Сузу сообщил, что около 90 процентов домов полностью или почти полностью разрушены. Жителей центральной части Японии эвакуировали из-за угрозы цунами. Власти переместили 57 360 человек.

Темы: Японияземлетрясение
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