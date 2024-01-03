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В Киеве задержали экс-чиновника, который мечтал присоединить восток Украины к Ростовской области РФ

Станислав ПогориловСреда, 3 января 2024, 11:18
В Киеве задержали экс-чиновника, который мечтал присоединить восток Украины к Ростовской области РФ
Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала в Киеве бывшего чиновника, который работал на руководящих должностях, "сотрудничал" с ФСБ, террористами Луганщины и предлагал присоединить восточные регионы Украины к Ростовской области России. Имя подозреваемого не называется, но по данным источников УП речь идет о Владимире Яковлеве.

Источник: пресс-службы СБУ, Киевской городской прокуратуры

Дословно: "По данным следствия, бывший украинский чиновник после увольнения с государственной службы в 2014 году начал позиционировать себя как "политэксперт" и автор изданий, в которых восхвалял агрессивную политику кремля в отношении Украины".

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Детали: Сообщается, что задержанный в предыдущие годы работал на руководящих должностях в Министерстве топлива и энергетики, Госкомрезерве и Министерстве угольной промышленности.

 

Сообщается, что после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, подозреваемый неоднократно посещал оккупированный Луганск, где занимался общественной деятельностью в ущерб национальным интересам нашего государства.

 

В сентябре прошлого года он посещал Россию, где лично встречался с одним из руководителей 5-й службы ФСБ России, который координировал его информационно-подрывную деятельность против Украины.

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По указанию куратора через социальные сети и пропагандистские медиа он обнародовал специально подобранную, недостоверную и предвзятую информацию о ситуации в Украине, разжигал национальную вражду, оправдывал открытую вооруженную агрессию России против Украины.

 

Кроме того, фигурант публиковал в соцсетях сообщения, в которых предлагал "присоединить" восточные регионы Украины в состав Ростовской области.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъяты предметы с российской символикой, удостоверение члена коммунистической партии, медали, специальные знаки отличия РФ.

По ходатайству прокурора ему избрана мера пресечения - содержание под стражей без определения размера залога.

Темы: СБУКиев
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