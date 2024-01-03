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Россияне ударили ракетами по жилому дому в Авдеевке: погиб мужчина

Ирина БалачукСреда, 3 января 2024, 14:01
Россияне ударили ракетами по жилому дому в Авдеевке: погиб мужчина
ФОТО ИЗ TELEGRAM ВАДИМА ФИЛАШКИНА

Один человек погиб и один получил ранения в результате ракетных ударов россиян по Авдеевке утром 3 января.

Источник: глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь Филашкина: "Около 11 утра россияне выпустили по городу 4 ракеты и попали в жилую застройку. 51-летний мужчина погиб на месте, 50-летняя женщина с ранениями доставлена в больницу". 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ВАДИМА ФИЛАШКИНА

Детали: Глава ОВА напомнил, что Авдеевка ежедневно страдает от вражеских обстрелов. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ВАДИМА ФИЛАШКИНА

Он призвал людей не подвергать себя опасности и эвакуироваться из города.

Темы: Авдеевкаракетный ударжертвы
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