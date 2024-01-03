Россияне ударили ракетами по жилому дому в Авдеевке: погиб мужчина
Среда, 3 января 2024, 14:01
Один человек погиб и один получил ранения в результате ракетных ударов россиян по Авдеевке утром 3 января.
Источник: глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram
Прямая речь Филашкина: "Около 11 утра россияне выпустили по городу 4 ракеты и попали в жилую застройку. 51-летний мужчина погиб на месте, 50-летняя женщина с ранениями доставлена в больницу".
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Детали: Глава ОВА напомнил, что Авдеевка ежедневно страдает от вражеских обстрелов.
Он призвал людей не подвергать себя опасности и эвакуироваться из города.