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В ВМС объяснили, сколько времени уйдет на разминирование Черного и Азовского морей

Валентина РоманенкоСреда, 3 января 2024, 15:43
В ВМС объяснили, сколько времени уйдет на разминирование Черного и Азовского морей
Дмитрий Плетенчук. фото из Facebook офицера

Для разминирования Черного и Азовского морей после завершения активных боевых действий понадобится до 5 лет.

Источник: спикер Военно-морских сил ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона

Детали: На вопрос журналистки, если бы произошло какое-то чудо и Россия перестала сбрасывать мины в Черное море, сколько бы времени понадобилось, чтобы убрать то, что было уже сброшено врагом, офицер ответил.

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Прямая речь: "Мы планируем эту масштабную спецоперацию по разминированию Черного и Азовского морей. По состоянию на сейчас создан штаб, сама операция планируется.

(В активной фазе операции) разминирование в первую очередь морских путей коммуникаций, торговых путей можно сказать, продлится 3-5 месяцев, а глобальная операция по разминированию - 3-5 лет.

И, к сожалению, после этого все равно останется работа в Черном море, учитывая, что мы даже сталкиваемся с образцами вооружения с Первой и Второй мировых войн. Соответственно, к сожалению, учитывая степень заминированности акватории со стороны РФ, эта работа будет продолжаться и после проведения операции (активной фазы)".

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Детали: Относительно нынешней ситуации в Черном море, Плетенчук отметил, что Россия в целом несколько уменьшила интенсивность минирования. В первую очередь благодаря противодействию со стороны Сил обороны и безопасности Украины. По словам спикера, ВМС ВСУ работают в штатном режиме: ожидание, мониторинг, периодические мероприятия по разминированию.

Темы: разминированиеЧерное морефлот
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