В Киеве завершили спасательные работы после атаки 29 декабря
Среда, 3 января 2024, 17:39
В Киеве завершили поисково-спасательные работы после массированной российской атаки 29 декабря.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага в комментарии УП
Дословно ГСЧС: "Сегодня завершены аварийно-спасательные работы в Шевченковском районе столицы, которые продолжались с 29 декабря после массированной вражеской атаки. За время работ перемещено и вывезено 4 тыс. 70 м куб. разрушенных строительных конструкций".
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Детали: Всего в результате атаки в Киеве погибли 30 человек, из них 1 человек умер в больнице.
Пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага в комментарии УП уточнила, что спасательные работы завершены во всем городе.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ночью и утром 29 декабря Россия осуществила массированный удар с воздуха по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города.
- В частности, в Киеве было известно о погибших под завалами складского помещения в Шевченковском районе.