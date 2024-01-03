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В Киеве завершили спасательные работы после атаки 29 декабря

Татьяна ЛозовенкоСреда, 3 января 2024, 17:39
В Киеве завершили спасательные работы после атаки 29 декабря
фото ГСЧС

В Киеве завершили поисково-спасательные работы после массированной российской атаки 29 декабря.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага в комментарии УП

Дословно ГСЧС: "Сегодня завершены аварийно-спасательные работы в Шевченковском районе столицы, которые продолжались с 29 декабря после массированной вражеской атаки. За время работ перемещено и вывезено 4 тыс. 70 м куб. разрушенных строительных конструкций". 

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Детали: Всего в результате атаки в Киеве погибли 30 человек, из них 1 человек умер в больнице. 

Пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага в комментарии УП уточнила, что спасательные работы завершены во всем городе.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ночью и утром 29 декабря Россия осуществила массированный удар с воздуха по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города.
  • В частности, в Киеве было известно о погибших под завалами складского помещения в Шевченковском районе.

Темы: ГСЧСКиев
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