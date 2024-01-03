Россияне запускали "Шахеды" с юга
Среда, 3 января 2024, 21:19
Вечером 3 января россияне запустили ударные беспилотники с юга Украины.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно: "Внимание! Угроза ударных БпЛА с юга! Несколько групп "шахедов" на юге Николаевщины, направляются на северо-запад".
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В 20:46 сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в Одесской области.
В 21:18 уточнили, что группа "шахедов" из Николаева двигается на Кировоградщину.
В 22:15 в Воздушных силах отметили, что в Черкасской и Винницкой областях – угроза применения ударных БПЛА.
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В 22.51 воздушную тревогу объявили в Киевской области. В 23:21 сообщили об отбое.
Обновлено. 00:17 ВС: 1. "Шахед" на Хмельнитчине! Курс - на запад.
01:44 ВС: Отбой угрозы по ударным БпЛА.