Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне запускали "Шахеды" с юга

Татьяна ОлейникСреда, 3 января 2024, 21:19
Россияне запускали Шахеды с юга
Иллюстративные фото - Getty Images

Вечером 3 января россияне запустили ударные беспилотники с юга Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "Внимание! Угроза ударных БпЛА с юга! Несколько групп "шахедов" на юге Николаевщины, направляются на северо-запад".

Реклама:

В 20:46 сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в Одесской области.

В 21:18 уточнили, что группа "шахедов" из Николаева двигается на Кировоградщину.

В 22:15 в Воздушных силах отметили, что в Черкасской и Винницкой областях – угроза применения ударных БПЛА.

ВИДЕО ДНЯ

В 22.51 воздушную тревогу объявили в Киевской области. В 23:21 сообщили об отбое.

Обновлено. 00:17 ВС: 1. "Шахед" на Хмельнитчине! Курс - на запад.

01:44 ВС: Отбой угрозы по ударным БпЛА.

Темы: воздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина и Дания обсудят совместное производство дронов - Кулеба

Шмыгаль: Предварительно все страны ЕС согласовали помощь Украине на €50 млрд

Украина приглашает Си Цзиньпина на "саммит мира" в Швейцарии – заместитель главы ОП

Пушкинская в Харькове стала улицей Григория Сковороды

фото, видеоАвто волонтера в Часовом Яру атаковал дрон, съемочная группа УП уцелела

Россия не дает согласия на международное расследование обстоятельств падения Ил-76 - ГУР

Все новости...
воздушная тревога
На Харьковщине прогремел взрыв во время воздушной тревоги — СМИ
После объявления тревоги в Днепре прогремели взрывы в Днепре, ПВО сбила ракету
Россияне запускали БпЛА, двигались в центр страны
Последние новости
19:11
В Раде разрабатывают новую концепцию бронирования работников – глава экономкомитета
19:05
Как (не)вернуть беженцев. ДАВЛЕНИЕ на бизнес. ШТУРМЫ Авдеевки: какова цель россиян? / ТОК-ШОУ УП
18:46
фотоНовый мост через Десну возле Чернигова построят по уникальной технологии
18:42
ЕС готовится к прекращению транзита российского газа через Украину - СМИ
18:37
Программу "єВідновлення" расширили: теперь можно отстроиться на собственном участке
18:35
Путин повторил заявление своего Минобороны о "пленных на борту Ил-76"
18:33
В КГГА объяснили, почему видео с киевских камер наблюдения Hikvision не может никуда утекать
18:30
Украина и Дания договорились начать переговоры о "гарантиях безопасности"
18:20
Россия формирует отряды пограничников ФСБ, чтобы отправить на границу с Украиной – ГУР
18:18
ВАКС не разрешил национализировать сеть АЗС Shell
Все новости...
Реклама: