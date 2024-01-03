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Оккупанты нанесли удары по Харькову

Среда, 3 января 2024, 22:49
Оккупанты нанесли удары по Харькову
Взрыв. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

В Харькове вечером 3 января сообщили о взрывах, россияне нанесли удары по городу.

Источник: мэр Игорь Терехов, глава ОВА Олег Синегубов

Прямая речь Синегубова: "Взрыв в Харькове. Оккупанты наносят удары. Не покидайте укрытий до отбоя воздушной тревоги!"

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Позже Синегубов уточнил, что РФ нанесла 2 удара по Харькову, предварительно ракетами С-300.

Прямая речь: "На эту минуту без пострадавших. Есть информация о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части города. Службы продолжают осмотр мест ударов".

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