Кулеба о военной помощи Запада: "У нас нет "плана Б". Мы уверены в "плане А"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина верит в "план А" относительно военной поддержки западных стран и не имеет альтернативы ("плана Б") в случае ее прекращения.

Источник: Кулеба в интервью корреспонденту CNN Криштин Аманпур, цитирует "Европейская правда"

Детали: На вопрос, какой у Украины "план Б" для компенсации недостатка оружия, которое она не может получить от западных стран, Кулеба сказал: "У нас нет "плана Б". Мы уверены в "плане А".

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Прямая речь: "Украина всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами. И как правильно сказал генсек (НАТО, - ред.), то, что дается Украине, не является благотворительностью. Это инвестиция в защиту НАТО, а также в защиту процветания американского народа".

Больше деталей: Глава МИД объяснил, что в случае "теоретической победы" РФ в Украине "другие лидеры во всем мире будут иметь соблазн пойти по стопам России", и это потребует от Соединенных Штатов "гораздо, гораздо более высокой цены".

Прямая речь: "Те, кто в своих внешнеполитических расчетах считает, что Путин не решится напасть на страну НАТО, если он увидит, что он может достичь успеха в Украине, делают огромную ошибку и должны изменить работу".

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"Поэтому какой бы ни была цена сегодня, цена всего, что будет, если Украина не получит помощи сегодня, будет намного, намного выше. И вот почему мы верим в "план А", мы работаем над "планом А", и мы его воплотим".

Напомним: Конгресс США до конца 2023 года так и не одобрил дополнительное финансирование для Украины, из-за чего Белый дом не может объявлять следующие пакеты военной помощи. В Евросоюзе так же продолжаются дискуссии по одобрению четырехлетнего фонда поддержки Киева на 50 миллиардов евро.

В телефонном разговоре в среду топ-дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель и польский министр иностранных дел Радослав Сикорский согласились с необходимостью усиления военной поддержки Украины, в частности, в виде ракет дальнего радиуса действия и зенитных ракет.