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Россияне атаковали ракетами Курахово в Донецкой области, разрушили школу и детсад – ОВА

Ольга ГлущенкоЧетверг, 4 января 2024, 03:54
Россияне атаковали ракетами Курахово в Донецкой области, разрушили школу и детсад – ОВА
разрушения в Курахово после ракетного удара россиян, фото Филашкина

Оккупанты ударили ракетами по центру Курахово, разрушили детсад, школу, профилакторий и кафе.

Источник: начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Прямая речь: "Центр Курахово - под ракетным ударом.

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Около полуночи россияне выпустили по городу ракеты - разрушили детсад, школу, профилакторий и кафе. Кроме того, повреждены многочисленные многоэтажки".

Детали: Филашкин уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших среди гражданских нет.

Он добавил, что устанавливаются "все обстоятельства и последствия удара".

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Темы: Донецкая областьракетный ударвойна
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