Россияне атаковали ракетами Курахово в Донецкой области, разрушили школу и детсад – ОВА
Четверг, 4 января 2024, 03:54
Оккупанты ударили ракетами по центру Курахово, разрушили детсад, школу, профилакторий и кафе.
Источник: начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин
Прямая речь: "Центр Курахово - под ракетным ударом.
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Около полуночи россияне выпустили по городу ракеты - разрушили детсад, школу, профилакторий и кафе. Кроме того, повреждены многочисленные многоэтажки".
Детали: Филашкин уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших среди гражданских нет.
Он добавил, что устанавливаются "все обстоятельства и последствия удара".
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