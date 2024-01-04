Россияне атаковали на 5 направлениях, активнее всего на Авдеевском, успеха не имели − Генштаб

Российские оккупанты не оставляют намерения окружить Авдеевку в Донецкой области и выбить украинские подразделения с левобережья Херсонщины, но безуспешно.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 4 января в Facebook

Детали: В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага в районе Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

Реклама:

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 4 атаки оккупантов вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, за прошедшие сутки защитники отбили 13 атак у Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 19 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отразили 14 атак.

ВИДЕО ДНЯ

На Запорожском направлении украинские защитники отбили атаку противника в районе Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки россияне совершили 9 безуспешных штурмовых действий.

Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 58 боевых столкновений. Россияне нанесли 7 ракетных и 58 авиационных ударов, осуществили 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Дословно Генштаб: "В то же время, Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта".

Детали: Сообщается, что за прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава оккупантов.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава противника, 3 средства противовоздушной обороны, 3 артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и 2 пункта управления россиян.