США не имеют денег для новых пакетов помощи Украине − Кирби

Америка не имеет денег для новой военной поддержки Украины до принятия нового пакета Конгрессом США, сообщили в Белом доме.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби

Прямая речь Кирби: "Мы уже предоставили Украине последний пакет помощи по безопасности, на который у нас есть средства, как раз перед Новым годом и после Рождества. И мы должны получить поддержку Конгресса, чтобы мы могли продолжать это делать".

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Детали: Он объяснил, что президент США Джо Байден подписал последний пакет помощи Киеву в сфере безопасности, на который были средства согласно его полномочиям.

Сейчас нужно, чтобы Конгресс принял дополнительный пакет, чтобы США могли предоставить Украине новую помощь в сфере безопасности.

По словам Кирби, при отсутствии дополнительного финансирования, нет другого "волшебного горшка", в котором можно было бы найти поддержку для Украины.

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Предыстория:

Конгресс США до конца 2023 года так и не одобрил дополнительное финансирование для Украины, из-за чего Белый дом не может объявлять следующие пакеты военной помощи.

Ранее президент США Джо Байден, комментируя массированный российский обстрел Украины в ночь на 29 декабря отметил необходимость для Конгресса как можно быстрее одобрить дополнительную помощь для Киева.

США 27 декабря объявили о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов.

Президент США Джо Байден в октябре обратился к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины. Но оно застряло в Сенате из-за противоречий между обеими партиями в вопросе безопасности границы с Мексикой.

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