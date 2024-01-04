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Поляки возобновили блокаду пункта пропуска "Медика-Шегини"

Валентина РоманенкоЧетверг, 4 января 2024, 10:26
Поляки возобновили блокаду пункта пропуска Медика-Шегини
иллюстративное фото: Ольга Дейнека/Суспільне Львів

Польская сторона снова заблокировала движение грузовиков напротив пункта пропуска "Медика - Шегини".

Источник: Госпогранслужба

Дословно: "По имеющейся информации от польских пограничников, сегодня около 09:00 на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", возобновилось блокирование движения для грузового транспорта. В связи с этим осложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд".

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Детали: Сообщается, что на этом направлении сейчас на въезд в Украину на территории Польши ожидают около 800 грузовиков. В то же время организаторы таких действий на территории Польши заявляли, что не планируют препятствовать движению автобусов и легкового транспорта.

Сообщается, что сейчас пограничники Украины принимают меры по отслеживанию ситуации, уточнению взаимодействия с польскими коллегами о порядке дальнейшего пропуска грузового автотранспорта и категории грузов, которые будут пропускаться через границу.

Напомним: С 24 декабря 2023 года блокирование движения грузовиков в пункте пропуска "Шегини-Медика" было приостановлено. За это время за сутки на въезд в Украину проезжало около 300 тяжеловозов.

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В пунктах пропуска "Краковец - Корчевая" и "Рава-Русская - Гребенное" осложнения движения грузовиков продолжается с 6 ноября прошлого года. В связи с чем, по состоянию на утро 4 января на этих направлениях со стороны сопредельной стороны на въезд в Украину ожидают 850 грузовиков.

Темы: блокадаПольшаграницаПограничная служба
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