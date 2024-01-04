РФ ударила по объекту энергетики Кропивницкого: есть погибший и 8 раненых

В результате ракетного удара по Кропивницкому повреждено энергетическое предприятий, один человек погиб, еще 8 получили ранения.

Источник: глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, Миненерго, "Укрэнерго"

Прямая речь: "В результате сегодняшней ракетной атаки по Кропивницкому на одном из промышленных объектов есть травмированные и один погибший".

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Детали: Он не уточнил, когда была атака. Последний раз в области звучала воздушная тревога с 9:37 до 10:10.

Обновлено. Прямая речь Райковича: "Во время атаки по Кропивницкому враг запустил запустил предположительно ракету Х-59. Повреждены здания на нескольких предприятиях, принадлежащих местным энергетикам.

...8 рабочих с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. 1 рабочий погиб, он был автослесарем.

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... На объектах до сих пор работают подразделения ГСЧС. Пожар в одном автомобиле оперативно ликвидирован. Продолжается обследование нескольких частично разрушенных зданий. также было повреждено опору линии электропередач 35 киловольт. В отдельных микрорайонах областного центра были перебои с поставками электроэнергии и воды. Сейчас все восстановлено".

... У всех (раненых рабочих - ред.) осколочные ранения. Медики областной больницы и БСМП оперативно оказали помощь. Все, кто нуждался в стационарной помощи, под опекой врачей".

Больше деталей: Минэнерго сообщило, что в результате ракетной атаки поврежден один из объектов НЭК "Укрэнерго" в Кропивницком. Один человек погиб и 5 получили ранения. Также получил повреждения и объект ПАО "Кировоградоблэнерго" - ранены 2 энергетиков.

В результате атаки обесточены воздушные линии. Без напряжения остались бытовые потребители и железная дорога. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Ситуация контролируется.

Позже в "Укрэнерго" подтвердили, что во время ракетной атаки на Кировоградщину от падения обломков ракеты погиб их сотрудник, еще четверо получили ранения.

"Поврежден один из наших ремонтно-производственных объектов. Повреждения не привели к сбоям в работе магистральной сети.

Также пострадали наши коллеги из "Кировоградоблэнерго". Обломками повреждены воздушные линии, есть обесточивание потребителей. Продолжаются аварийно-восстановительные работы. Компания окажет всестороннюю помощь семье погибшего и пострадавшим", - сообщили в "Укрэнерго".

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