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Иммунитет, пожизненое обеспечение и охрана: Лукашенко подписал гарантии для себя и семьи

Валентина РоманенкоЧетверг, 4 января 2024, 12:37
Иммунитет, пожизненое обеспечение и охрана: Лукашенко подписал гарантии для себя и семьи
Лукашенко. фото Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки в закон о президенте, которые в частности гарантируют ему неприкосновенность, пожизненную охрану и право на государственную недвижимость после отставки.

Источник: официальный сайт президента РБ, "Радыё Свабода"

Детали: Поправки предусматривают приведение закона в соответствие с обновленной Конституцией и, среди прочего, определяют гарантии для президента и его семьи, в том числе после окончания его полномочий.

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Как ранее писало издание "Радыё Свабода", президент, прекративший осуществлять свои полномочия в частности:

  • становится делегатом Всебелорусского народного собрания, а с его согласия - пожизненным членом Совета Республики (не распространяется на президента, прекратившего осуществление своих полномочий в связи с невозможностью выполнять свои обязанности по состоянию здоровья) ;
  • будет иметь пожизненную государственную охрану;
  • обладает неприкосновенностью, "не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением своих президентских полномочий", не может быть задержан или предан суду в связи с этим; кроме того, иммунитетом будут обладать и члены его семьи;
  • жилые и служебные помещения, транспорт, средства связи, другое имущество, документы экс-президента и его семьи также будут неприкосновенны;
  • экс-президент сохраняет право на прежнее "президентское" медицинское обслуживание и транспортное обслуживание;
  • жизнь и здоровье экс-президента должны быть застрахованы за счет республиканского бюджета;
  • имеет право на пожизненное ежемесячное пособие, равное заработной плате действующего президента, установленной законом;
  • после отставки президент получает в дар государственную недвижимость, в том числе участок с расположенными на нем капитальными строениями.

Кроме того, нынешние поправки устанавливают, что президентом Беларуси может стать только гражданин не моложе 40 лет, который прожил в республике не менее 20 лет перед выборами и не имел иностранного вида на жительство.

Темы: БеларусьЛукашенко
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