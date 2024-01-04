Нацполиция имеет 9 тысяч дел по уклонению от мобилизации, 2600 уже в судах

У Национальной полиции сейчас есть 9 тысяч дел по уклонению от мобилизации, 2600 из которых уже направлены в суд.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Изначально протокол об административном правонарушении составляет работник ТЦК. А уже потом, если этот уклонист начинает менять место жительства, злостно уклоняется от мобилизации, от службы, тогда ТЦК сообщает об этом органы Национальной полиции. Нацполиция в рамках Уголовного производства уже расследует такие факты.

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В Нацполиции на сегодняшний день около 9 тысяч уголовных производств (по уклонению - ред.), 2600 материалов уже направлено в суд. Это ст. 336 УКУ".

Детали: Статья 336 УК предусматривает наказание лишением свободы на срок от трех до пяти лет.