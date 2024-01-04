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WSJ: В США допускают, что Иран может поставить России баллистические ракеты весной

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 4 января 2024, 13:29
WSJ: В США допускают, что Иран может поставить России баллистические ракеты весной
флаг Ирана, фото Pixabay

Американские чиновники обеспокоены тем, что Россия активно ведет переговоры о приобретении у Ирана баллистических ракет малой дальности, поставка может состояться уже этой весной.

Источник: The Wall Street Journal, ссылаясь на данные от американских чиновников, пишет "Европейская правда"

Прямая речь одного из американских чиновников: "Соединенные Штаты обеспокоены тем, что российские переговоры о приобретении баллистических ракет малой дальности у Ирана активно продвигаются...

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Мы оцениваем, что Россия намерена приобрести ракетные системы у Ирана".

Детали: Источники издания допускают, что Иран может поставить необходимые России ракеты этой весной. В то же время чиновников США не считают, что соглашение о закупке уже завершено.

Американские официальные лица заявили, что желание Москвы приобрести иранские ракеты стало очевидным в середине декабря, когда российская делегация посетила иранский полигон для ознакомления с баллистическими ракетами и связанным с ними оборудованием.

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Ракеты россиянам представили Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), в том числе ракеты малой дальности Ababil.

Этот визит, который ранее не разглашался, состоялся после сентябрьского визита министра обороны России Сергея Шойгу в штаб-квартиру Воздушно-космических сил КСИР в Тегеране. По словам американских чиновников, во время этого визита Шойгу осмотрел выставку ракет Ababil и других ракетных систем.

Он также встретился с генерал-майором Мохаммадом Багери, начальником штаба вооруженных сил Ирана, и похвастался, что российско-иранские отношения выходят на новый уровень.

Иранские ракеты станут дополнением к недавним приобретениям России, которая начала получать пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет из Северной Кореи, заявили чиновники США.

Что предшествовало: В декабре Россия и Иран подписали декларацию, в которой пообещали вместе противодействовать западным санкциям.

А в конце ноября в Иране заявили о финализации соглашения с Россией о поставках истребителей Су-35, а также ударных вертолетов Ми-28 и учебно-боевых самолетов Як-130 российского производства.

Темы: ИранРосcияСША
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