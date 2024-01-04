ГУР показало, как пылает российский Су-34
Четверг, 4 января 2024, 13:29
Главное управление разведки Министерства обороны Украины официально заявило, что в ночь на 4 января 2024 года на российском аэродроме "Шагол" в городе Челябинск сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник: ГУР МОУ в соцсетях
Детали: По данным ГУР, боевой самолет принадлежал в состав авиационного полка 21-й смешанной авиадивизии ВКС ВС РФ.
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"Причины возгорания самолета уточняются", - сказано в сообщении.
На видео, обнародованном в четверг, вероятно зафиксировано возгорание самолета.
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Напомним: По данным источника "Украинской правды", к возгоранию российского самолета в Челябинске причастно как раз Главное управление разведки МОУ.