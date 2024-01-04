Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ГУР показало, как пылает российский Су-34

Валентина РоманенкоЧетверг, 4 января 2024, 13:29
ГУР показало, как пылает российский Су-34
скриншот

Главное управление разведки Министерства обороны Украины официально заявило, что в ночь на 4 января 2024 года на российском аэродроме "Шагол" в городе Челябинск сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34.

Источник: ГУР МОУ в соцсетях

Детали: По данным ГУР, боевой самолет принадлежал в состав авиационного полка 21-й смешанной авиадивизии ВКС ВС РФ.

Реклама:

"Причины возгорания самолета уточняются", - сказано в сообщении.

На видео, обнародованном в четверг, вероятно зафиксировано возгорание самолета.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: По данным источника "Украинской правды", к возгоранию российского самолета в Челябинске причастно как раз Главное управление разведки МОУ.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоЗеленский анонсировал новый механизм коммуникации с бизнесом – Всеукраинскую экономическую плафторму

Спикер Джонсон назвал "мертвым" законопроект о границе, включающий $60 млрд для Украины

РФ увеличивает интенсивность наступления на Северском и Бахмутском направлениях – Сырский

фотоНа Закарпатье произошел масштабный оползень: повреждены сотни деревьев

Переговоры о €50 млрд для Украины осложняются из-за Венгрии - Reuters

Три мэрии на Днепропетровщине решили не переименовывать города в рамках дерусификации

Все новости...
Последние новости
00:52
Падение Ил-76: США заинтересованы в том, чтобы получить как можно больше информации
00:12
ОбновленоВоздушные силы предупреждали об угрозе баллистики в Харьковской области
23:38
Нефтяной танкер в Красном море загорелся после атаки хуситов
23:18
Bloomberg: Шольц встретится с Байденом, обсудят помощь Украине
23:02
The Telegraph: США вернут ядерное оружие в Британию, вывезенное в 2008 году
22:26
Кулеба: Угрозов срыва предоставления F-16 от Дании нет
21:50
ОбновленоУкраиной двигались российские "Шахеды", были слышны взрывы в Кропивницком
21:40
дополненоЗеленский анонсировал новый механизм коммуникации с бизнесом – Всеукраинскую экономическую плафторму
21:30
Координационный штаб: Россия предоставила список из 65 пленных, которых планировали вернуть 24 января
21:26
Экономические новости 26 января: подготовка новых правил бронирования от призыва, украинцы за год купили новых авто на 105 млрд
Все новости...
Реклама: