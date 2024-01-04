Бельгия с марта разместит два F-16 в Дании для учений украинских пилотов

Бельгия отправит два двухместных истребителя F-16 и около пятидесяти человек в Данию в период с марта по сентябрь для учений украинских пилотов.

Источник: бельгийский общественный вещатель RTBF, подавая информацию Министерства обороны страны, "Европейская правда"

Детали: В среду Норвегия объявила, что отправляет два самолета F-16 на авиабазу Скридструп в Дании, где будут обучать украинцев.

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По сообщению пресс-службы Минобороны Бельгии, то же самое сделают и бельгийские воздушные силы. Два бельгийских F-16B будут дислоцированы в Дании с марта по сентябрь, в течение двух восьминедельных периодов, вместе с около пятьюдесятью военнослужащими.

Целью учебной миссии будет подготовка не только пилотов, но и украинских техников и планировщиков миссий.

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